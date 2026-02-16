https://ria.ru/20260216/oon-2074633982.html
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2026
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник
Переговоры по Украине не будут проходить в штаб-квартире ООН в Женеве, а сама ООН не примет в них участие, сообщил РИА Новости источник в ООН . РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:05:00+03:00
2026-02-16T11:05:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
украина
оон
мирный план сша по украине
женева (город)
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e43fd00bcd1a69f13a70f3d02d126ca3.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11451c47d33acf23810571f5c98d015a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, мирный план сша по украине, женева (город), переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, ООН, Мирный план США по Украине, Женева (город), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник
РИА Новости: ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве