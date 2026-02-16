Рейтинг@Mail.ru
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник
11:05 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
ООН не примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил источник
Переговоры по Украине не будут проходить в штаб-квартире ООН в Женеве, а сама ООН не примет в них участие, сообщил РИА Новости источник в ООН . РИА Новости, 16.02.2026
в мире
украина
оон
мирный план сша по украине
женева (город)
переговоры по украине в женеве — 2026
© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН
Логотип ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Переговоры по Украине не будут проходить в штаб-квартире ООН в Женеве, а сама ООН не примет в них участие, сообщил РИА Новости источник в ООН .
"Эти переговоры будут проходить не в ООН, а вне стен штаб-квартиры организации. ООН не будет принимать в них участие", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
15 февраля, 21:31
 
