Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде - РИА Новости, 16.02.2026
18:17 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074779382.html
Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде
Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде
Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде
Центральный университет проведет национальный отбор и подготовку команды школьников для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде Global Future... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:17:00+03:00
2026-02-16T18:17:00+03:00
2026
Роскосмос, Центральный университет (ЦУ)
Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде

Центральный университет проведет национальный отбор к космической олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Центральный университет проведет национальный отбор и подготовку команды школьников для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде Global Future Space Scholars Meet (GFSSM), сообщает учебное заведение.
Отмечается, что Центральный университет стал первым и единственным вузом в стране, получившим аккредитацию для отбора и подготовки национальной команды на территории России. Партнерами выступают "Роскосмос" и группа "Т-Технологии" (головная компания Т-Банка).
Global Future Space Scholars Meet (GFSSM) — ежегодная международная инженерно-космическая олимпиада для школьников, в которой команды разрабатывают комплексные проекты по заданным космическим темам. Она пройдет в Пекине с 13 по 17 августа в девятый раз. Российская сборная впервые представит страну на Международной инженерно-космической олимпиаде GFSSM и встретится с участниками из более чем 15 стран, включая Китай, США, Великобританию, Австралию и Пакистан.
К участию в отборе в национальную сборную пригласили школьников от 14 лет, которые интересуются технологиями, наукой и проектной деятельностью. Кандидатам необходимо иметь опыт участия в соревнованиях, олимпиадах и проектных программах, связанных с космической тематикой, инженерией, технологическим предпринимательством. Также важна готовность работать с кейсами, презентациями и командными задачами. Заявку необходимо подать до 26 февраля.
До 10 апреля по итогам всех этапов будет сформирован итоговый состав национальной сборной из 10–12 человек, которые будут представлять Россию на олимпиаде.
"Для Центрального университета большая честь получить статус вуза, аккредитованного для отбора и подготовки школьников к этой олимпиаде. Это логичное продолжение нашей деятельности. Ведь у нас наработана широкая экспертиза по подготовке команд, которые уже побеждали на международных олимпиадах по ИИ и кибербезопасности", – отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, его слова привели в сообщении.
Он подчеркнул, что школьников предстоит подготовить к выполнению сложнейших заданий.
"Национальная сборная должна продемонстрировать не только технические решения, но и бизнес-ориентированность и жизнеспособность своих проектов. Мы уверены, что совместная работа с экспертами группы “Т-Технологии” и „Роскосмоса“ позволит команде школьников с достоинством представить Россию в мировом космическом сообществе", – заявил Ивашкевич.
 
