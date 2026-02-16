Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Рейтинг@Mail.ru
19:52 16.02.2026 (обновлено: 20:19 16.02.2026)
Жители Одессы устроили акцию протеста из-за отключения света, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.02.2026
© Кадр видео из соцсетейЖители Одессы на юге Украины перекрыли дорогу в городе, протестуя против отсутствия электроснабжения
Жители Одессы на юге Украины перекрыли дорогу в городе, протестуя против отсутствия электроснабжения
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жители Одессы устроили акцию протеста из-за отключения света, сообщило издание "Страна.ua".
"Одесситы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за отсутствия электричества", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
Накануне большая часть города осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электричества.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
28 января, 14:45
 
