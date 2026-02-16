Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света

"Одесситы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за отсутствия электричества", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.