Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жители Одессы устроили акцию протеста из-за отключения света, сообщило издание "Страна.ua".
"Одесситы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за отсутствия электричества", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Накануне большая часть города осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электричества.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
