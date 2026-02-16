https://ria.ru/20260216/odessa-2074613108.html
В Одессе взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в Одессе на юге Украины, на месте работает полиция, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.02.2026
Полиция работает на месте взрыва автомобиля в Одессе