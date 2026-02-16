Рейтинг@Mail.ru
Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
13:36 16.02.2026
Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье
Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье
Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье
В мастерской управления "Сенеж" в понедельник начался третий модуль обучения региональной образовательной программы "Герои Подмосковья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2026
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская областная дума
московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Московская областная дума
Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье

Третий модуль обучения для бойцов СВО стартовал в Подмосковье в "Сенеже"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиТретий модуль обучения для участников СВО "Герои Подмосковья"
Третий модуль обучения для участников СВО Герои Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Третий модуль обучения для участников СВО "Герои Подмосковья"
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В мастерской управления "Сенеж" в понедельник начался третий модуль обучения региональной образовательной программы "Герои Подмосковья", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Обучение посвящено региональному и муниципальному управлению. В течение 10 дней (с 16 по 25 февраля) участников ждут лекции и практические занятия. Перед слушателями выступят эксперты РАНХиГС и члены правительства Московской области.
"Герои Подмосковья" — продолжение федеральной программы "Время Героев", которая реализуется с марта 2024 года. Ее суть — помочь участникам спецоперации получить новые компетенции и занять достойные места в органах власти, на муниципальной службе или в коммерческих структурах Московской области.
"Мы постоянно общаемся с бойцами, которые вернулись с передовой, и знаем, что у многих есть желание продолжать служить своей стране и людям. Наша задача — помочь им найти себя, подсказать, где они могут применить свои компетенции. И в этом нам, конечно, помогает образовательная программа "Герои Подмосковья", которая стала продолжением президентского проекта для участников СВО", — приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Глава региона напомнил, что в прошлом году на участие в программе поступило порядка 2,5 тысячи заявок из 69 регионов России. Из них 65 финалистов, среди которых Герои России и офицеры элитных подразделений, уже успешно завершили два очных модуля обучения, посвященных государственному управлению и финансам. Третий модуль охватывает специфику управления таким крупным регионом, как Подмосковье. В его рамках преподаватели и эксперты расскажут участникам о применении технологий искусственного интеллекта, а также поделятся практиками развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения и поддержки малого и среднего предпринимательства.
"Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы", — уточнил Воробьев.
Региональная образовательная программа для бойцов СВО разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. На базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия — страна возможностей" уже прошли два модуля обучения: первый, посвященный государственной политике и системе госуправления, состоялся с 8 по 18 сентября, а второй, по экономике и финансам, — с 17 по 27 ноября.
Между модулями участники проходят стажировку в органах власти. За каждым финалистом закреплен наставник — это члены правительства Московской области, главы муниципалитетов, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Вместе с ними стажеры включаются в реальную работу: решают практические задачи, пробуют себя в разных направлениях, разбираются с документами и законами, изучают принципы управления регионом и знакомятся с командами.
Третий модуль "Региональное и муниципальное управление" включит лекции и практику по направлениям: "Экономическая модель развития транспортной инфраструктуры", "Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе", "Социальная политика региона: лучшие практики", "Внедрение инструментов искусственного интеллекта в систему управления регионом". Кроме того, в рамках образовательного интенсива участники обсудят итоги стажировок и проекты, которые находятся у них в разработке.
В апреле запланирован итоговый очный модуль обучения "Современные технологии управления".
В завершение лучшим участникам региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМосковская областная дума
 
 
