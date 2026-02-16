Третий модуль обучения для участников СВО стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В мастерской управления "Сенеж" в понедельник начался третий модуль обучения региональной образовательной программы "Герои Подмосковья", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Обучение посвящено региональному и муниципальному управлению. В течение 10 дней (с 16 по 25 февраля) участников ждут лекции и практические занятия. Перед слушателями выступят эксперты РАНХиГС и члены правительства Московской области.

"Герои Подмосковья" — продолжение федеральной программы "Время Героев", которая реализуется с марта 2024 года. Ее суть — помочь участникам спецоперации получить новые компетенции и занять достойные места в органах власти, на муниципальной службе или в коммерческих структурах Московской области.

"Мы постоянно общаемся с бойцами, которые вернулись с передовой, и знаем, что у многих есть желание продолжать служить своей стране и людям. Наша задача — помочь им найти себя, подсказать, где они могут применить свои компетенции. И в этом нам, конечно, помогает образовательная программа "Герои Подмосковья", которая стала продолжением президентского проекта для участников СВО", — приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона напомнил, что в прошлом году на участие в программе поступило порядка 2,5 тысячи заявок из 69 регионов России. Из них 65 финалистов, среди которых Герои России и офицеры элитных подразделений, уже успешно завершили два очных модуля обучения, посвященных государственному управлению и финансам. Третий модуль охватывает специфику управления таким крупным регионом, как Подмосковье. В его рамках преподаватели и эксперты расскажут участникам о применении технологий искусственного интеллекта, а также поделятся практиками развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения и поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы", — уточнил Воробьев.

Региональная образовательная программа для бойцов СВО разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. На базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия — страна возможностей" уже прошли два модуля обучения: первый, посвященный государственной политике и системе госуправления, состоялся с 8 по 18 сентября, а второй, по экономике и финансам, — с 17 по 27 ноября.

Между модулями участники проходят стажировку в органах власти. За каждым финалистом закреплен наставник — это члены правительства Московской области, главы муниципалитетов, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Вместе с ними стажеры включаются в реальную работу: решают практические задачи, пробуют себя в разных направлениях, разбираются с документами и законами, изучают принципы управления регионом и знакомятся с командами.

Третий модуль "Региональное и муниципальное управление" включит лекции и практику по направлениям: "Экономическая модель развития транспортной инфраструктуры", "Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе", "Социальная политика региона: лучшие практики", "Внедрение инструментов искусственного интеллекта в систему управления регионом". Кроме того, в рамках образовательного интенсива участники обсудят итоги стажировок и проекты, которые находятся у них в разработке.

В апреле запланирован итоговый очный модуль обучения "Современные технологии управления".