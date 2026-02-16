В MOL заявили, что поставкам топлива с НПЗ ничего не угрожает

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Поставкам топлива с нефтеперерабатывающих заводов венгерской нефтегазовой компании MOL в Венгрии и Словакии в настоящий момент ничего не угрожает, рынок обслуживается без перебоев, говорится в заявлении компании.