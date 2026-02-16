В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Силовики в Новосибирске штурмом взяли квартиру, где нетрезвый мужчина заявил о захвате сожительницы в заложники, избивал ее и пытался поджечь квартиру, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что нетрезвый мужчина в многоэтажном доме по улице Курчатова, предположительно, заперся в квартире и угрожал жене.
"В Новосибирске мои коллеги задержали местного жителя, который заявил о захвате заложницы… Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы установили, что ранее судимый нетрезвый мужчина закрылся в своей квартире. Через дверь он сообщил полицейским о том, что взял в заложники свою сожительницу", - написала Волк в канале в Max.
На место были направлены дополнительные силы территориального ОВД и сотрудники Росгвардии. Было принято решение проникнуть в квартиру на втором этаже через окно.
"В результате штурма злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что он причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру. Фигурант доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала представитель МВД.