В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники - РИА Новости, 16.02.2026
11:29 16.02.2026 (обновлено: 14:16 16.02.2026)
В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники
В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники
происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники

В Новосибирске силовики взяли штурмом квартиру, где мужчина бил сожительницу

© МВД РоссииЗадержание мужчины, избивавшего сожительницу в Новосибирске
Задержание мужчины, избивавшего сожительницу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© МВД России
Задержание мужчины, избивавшего сожительницу в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Силовики в Новосибирске штурмом взяли квартиру, где нетрезвый мужчина заявил о захвате сожительницы в заложники, избивал ее и пытался поджечь квартиру, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что нетрезвый мужчина в многоэтажном доме по улице Курчатова, предположительно, заперся в квартире и угрожал жене.
На место были направлены дополнительные силы территориального ОВД и сотрудники Росгвардии. Было принято решение проникнуть в квартиру на втором этаже через окно.
"В результате штурма злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что он причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру. Фигурант доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала представитель МВД.
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
ПроисшествияНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
