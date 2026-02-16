В Новосибирске задержали мужчину, захватившего сожительницу в заложники

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Силовики в Новосибирске штурмом взяли квартиру, где нетрезвый мужчина заявил о захвате сожительницы в заложники, избивал ее и пытался поджечь квартиру, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате штурма злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что он причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру. Фигурант доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала представитель МВД.