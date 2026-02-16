Рейтинг@Mail.ru
09:55 16.02.2026 (обновлено: 09:56 16.02.2026)
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
Нетрезвый мужчина в многоэтажном доме в Новосибирске, предположительно, заперся в квартире и угрожал жене, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Нетрезвый мужчина в многоэтажном доме в Новосибирске, предположительно, заперся в квартире и угрожал жене, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Пьяный муж вел себя неадекватно, отказывался открыть квартиру… он задержан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в доме по улице Курчатова, в отношении мужчины может быть возбуждено дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).
В прокуратуре региона журналистам сообщили, что ружья или другого оружия, как сообщали некоторые СМИ, у неадекватного мужчины при себе не было. Главк МВД по Новосибирской области пока не прокомментировал произошедшее.
