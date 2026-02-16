https://ria.ru/20260216/novosibirsk-2074615054.html
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение - РИА Новости, 16.02.2026
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
Нетрезвый мужчина в многоэтажном доме в Новосибирске, предположительно, заперся в квартире и угрожал жене, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
В Новосибирске мужчину задержали за неадекватное поведение
РИА Новости: в Новосибирске мужчину задержали за угрозы жене