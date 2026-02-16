Рейтинг@Mail.ru
Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
07:11 16.02.2026
Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол
Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол
Осло как спонсор киевского режима несет ответственность за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, украина, осло, россия, николай корчунов, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Осло, Россия, Николай Корчунов, НАТО, Вооруженные силы Украины
Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол

Корчунов: Осло как спонсор несет ответственность за военные преступления ВСУ

Посол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Осло как спонсор киевского режима несет ответственность за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Исходим из того, что, являясь одним из главных спонсоров киевского режима, Осло содействует продолжению кровопролития и не может не нести ответственности за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, вызванные ими жертвы и разрушения", - сказал глава дипмиссии.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева
2 января, 00:14
Посол добавил, что Норвегия прочно закрепилась в первых рядах "европейской партии войны, выступающей за продолжение конфликта с недостижимой целью его завершения на украинских условиях". По словам главы дипмиссии, Осло участвует в "коалиции желающих", заявляя, что Украина должна получить "реальные гарантии безопасности" при участии как Европы, так и США.
"Здесь предварительно планируют, что после прекращения болевых действий и подписания мирного соглашения норвежские военнослужащие могут войти в состав европейских "многонациональных сил для Украины", где займутся тренировками и обучением ВСУ", - сказал Корчунов.
Глава диппредставительства подчеркнул, что Россия неоднократно указывала на то, что выступает категорически против направления иностранных военных контингентов на Украину, рассматривая соответствующие намерения стран НАТО как одну из первопричин конфликта, ради устранения которых проводится СВО.
Здание Посольства РФ в Осло - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Посол России: Норвегия обогащается на милитаризации Европы
28 июня 2025, 03:24
"Очевидно, норвежских военнослужащих это также касается", - заключил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину, заявил посол
29 июня 2025, 07:49
 
В миреУкраинаОслоРоссияНиколай КорчуновНАТОВооруженные силы Украины
 
 
