Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Осло как спонсор киевского режима несет ответственность за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Исходим из того, что, являясь одним из главных спонсоров киевского режима, Осло содействует продолжению кровопролития и не может не нести ответственности за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, вызванные ими жертвы и разрушения", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что Норвегия прочно закрепилась в первых рядах "европейской партии войны, выступающей за продолжение конфликта с недостижимой целью его завершения на украинских условиях". По словам главы дипмиссии, Осло участвует в "коалиции желающих", заявляя, что Украина должна получить "реальные гарантии безопасности" при участии как Европы, так и США.
"Очевидно, норвежских военнослужащих это также касается", - заключил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
