Осло несет ответственность за военные преступления Киева, заявил посол

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Осло как спонсор киевского режима несет ответственность за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.