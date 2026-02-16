Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвегия с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, в 2026 году планирует выделить еще 7 миллиардов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

"В 2025 году ассигнования Норвегии на военную накачку киевского режима в рамках "Программы Нансена для Украины" увеличились более чем в четыре раза, до 7 миллиардов долларов. Общий объем оказанной Осло военпомощи с февраля 2022 года достиг 10 миллиардов долларов", - сказал посол.

Глава дипмиссии добавил, что в госбюджете Норвегии на текущий год предусмотрено выделение еще 7 миллиардов долларов на военную помощь Киеву

По словам Корчунова , "наиболее ценной" считается передача Украине нескольких батарей ЗРК NASAMS и регулярные поставки зенитных ракет к ним, а также шести самолет ов F -16.

"Осло вместе с Лондоном возглавляет "коалицию" по военно-морскому содействию Украине, состоит в аналогичных форматах по БПЛА, средствам ПВО и РЭБ. Значительная часть норвежского финансирования идет на закупки американских вооружений и боеприпасов для Украины по линии ряда многосторонних механизмов, включая "Список приоритетных потребностей Украины", - сказал посол.

Глава дипмиссии напомнил, что норвежские оборонные компании создают на Украине совместные предприятия по производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и безэкипажных катеров.

Германии, Литве и "Норвежские инструкторы обучили более 10 тысяч украинских военнослужащих в Норвегии, Великобритании Польше . Осло руководит операцией "Легион" по подготовке и оснащению бригады ВСУ в возведенном норвежцами лагере "Йомсборг" близ польского населенного пункта Липа", - добавил Корчунов.

По словам главы диппредставительства, в ноябре 2025 года было заключено соглашение о намерении наладить в Норвегии украинское производство беспилотных аппаратов. Пилотную линию, как уточнил посол, планируется запустить в начале 2026 года с увеличением объема выпуска в течение года.