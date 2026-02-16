https://ria.ru/20260216/norvegija-2074586594.html
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине
2026-02-16T04:52:00+03:00
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвегия с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, в 2026 году планирует выделить еще 7 миллиардов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"В 2025 году ассигнования Норвегии
на военную накачку киевского режима в рамках "Программы Нансена для Украины" увеличились более чем в четыре раза, до 7 миллиардов долларов. Общий объем оказанной Осло
военпомощи с февраля 2022 года достиг 10 миллиардов долларов", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что в госбюджете Норвегии на текущий год предусмотрено выделение еще 7 миллиардов долларов на военную помощь Киеву
.
По словам Корчунова
, "наиболее ценной" считается передача Украине
нескольких батарей ЗРК NASAMS и регулярные поставки зенитных ракет к ним, а также шести самолетов F
-16.
"Осло вместе с Лондоном
возглавляет "коалицию" по военно-морскому содействию Украине, состоит в аналогичных форматах по БПЛА, средствам ПВО и РЭБ. Значительная часть норвежского финансирования идет на закупки американских вооружений и боеприпасов для Украины по линии ряда многосторонних механизмов, включая "Список приоритетных потребностей Украины", - сказал посол.
Глава дипмиссии напомнил, что норвежские оборонные компании создают на Украине совместные предприятия по производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и безэкипажных катеров.
"Норвежские инструкторы обучили более 10 тысяч украинских военнослужащих в Норвегии, Великобритании
, Германии
, Литве
и Польше
. Осло руководит операцией "Легион" по подготовке и оснащению бригады ВСУ
в возведенном норвежцами лагере "Йомсборг" близ польского населенного пункта Липа", - добавил Корчунов.
По словам главы диппредставительства, в ноябре 2025 года было заключено соглашение о намерении наладить в Норвегии украинское производство беспилотных аппаратов. Пилотную линию, как уточнил посол, планируется запустить в начале 2026 года с увеличением объема выпуска в течение года.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.