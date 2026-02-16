Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине - РИА Новости, 16.02.2026
04:52 16.02.2026
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине
Норвегия с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, в 2026 году планирует выделить еще 7 миллиардов, заявил... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, украина, норвегия, осло, николай корчунов, вооруженные силы украины, нато, f-16, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Норвегия, Осло, Николай Корчунов, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Мирный план США по Украине
Посол рассказал о военной помощи Норвегии Украине

Корчунов: Норвегия передала Украине военную помощь на десять миллиардов долларов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвегия с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, в 2026 году планирует выделить еще 7 миллиардов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"В 2025 году ассигнования Норвегии на военную накачку киевского режима в рамках "Программы Нансена для Украины" увеличились более чем в четыре раза, до 7 миллиардов долларов. Общий объем оказанной Осло военпомощи с февраля 2022 года достиг 10 миллиардов долларов", - сказал посол.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева
2 января, 00:14
Глава дипмиссии добавил, что в госбюджете Норвегии на текущий год предусмотрено выделение еще 7 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.
По словам Корчунова, "наиболее ценной" считается передача Украине нескольких батарей ЗРК NASAMS и регулярные поставки зенитных ракет к ним, а также шести самолетов F-16.
"Осло вместе с Лондоном возглавляет "коалицию" по военно-морскому содействию Украине, состоит в аналогичных форматах по БПЛА, средствам ПВО и РЭБ. Значительная часть норвежского финансирования идет на закупки американских вооружений и боеприпасов для Украины по линии ряда многосторонних механизмов, включая "Список приоритетных потребностей Украины", - сказал посол.
Глава дипмиссии напомнил, что норвежские оборонные компании создают на Украине совместные предприятия по производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и безэкипажных катеров.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК
22 января, 17:34
"Норвежские инструкторы обучили более 10 тысяч украинских военнослужащих в Норвегии, Великобритании, Германии, Литве и Польше. Осло руководит операцией "Легион" по подготовке и оснащению бригады ВСУ в возведенном норвежцами лагере "Йомсборг" близ польского населенного пункта Липа", - добавил Корчунов.
По словам главы диппредставительства, в ноябре 2025 года было заключено соглашение о намерении наладить в Норвегии украинское производство беспилотных аппаратов. Пилотную линию, как уточнил посол, планируется запустить в начале 2026 года с увеличением объема выпуска в течение года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Солдаты ВСУ и западных стран - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием
27 июня 2025, 03:36
 
В миреУкраинаНорвегияОслоНиколай КорчуновВооруженные силы УкраиныНАТОF-16Мирный план США по Украине
 
 
