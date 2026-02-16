https://ria.ru/20260216/nevestka-2074637463.html
Невестка Роя Медведева назвала причину смерти историка
Невестка Роя Медведева назвала причину смерти историка - РИА Новости, 16.02.2026
Невестка Роя Медведева назвала причину смерти историка
Отек мозга и ишемическая болезнь сердца стали причиной смерти историка Роя Медведева, сообщила РИА Новости его невестка Светлана. РИА Новости, 16.02.2026
РИА Новости: Рой Медведев умер из-за отека мозга и ишемической болезни сердца