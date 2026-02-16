https://ria.ru/20260216/neft-2074797225.html
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта - РИА Новости, 16.02.2026
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта
Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы венгерской нефтегазовой компании MOL по морю через Хорватию ожидаются в начале марта, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:05:00+03:00
2026-02-16T20:05:00+03:00
2026-02-16T20:11:00+03:00
хорватия
венгрия
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055542916_0:223:3001:1911_1920x0_80_0_0_c95f066fe183d32c1b9ad0f9e7cce190.jpg
https://ria.ru/20260216/mol-2074797611.html
хорватия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055542916_208:0:2756:1911_1920x0_80_0_0_5b4c3eebb534fea9367576f494ef7827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, венгрия, нефть
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ по морю через Хорватию в начале марта