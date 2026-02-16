Рейтинг@Mail.ru
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта - РИА Новости, 16.02.2026
20:05 16.02.2026
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта
Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы венгерской нефтегазовой компании MOL по морю через Хорватию ожидаются в начале марта, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.02.2026
MOL ожидает поставки нефти на НПЗ через Хорватию в начале марта

MOL ожидает поставки нефти на НПЗ по морю через Хорватию в начале марта

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы венгерской нефтегазовой компании MOL по морю через Хорватию ожидаются в начале марта, говорится в заявлении компании.
"Из-за более длительного времени транзита, связанного с морскими перевозками, этот маршрут поставок устанавливается постепенно: первые партии, как ожидается, прибудут в порт Омишаль в Хорватии в начале марта, откуда нефть будет доставляться на нефтеперерабатывающие заводы MOL Group еще 5-12 дней", - говорится в заявлении.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
