https://ria.ru/20260216/neft-2074797128.html
Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL
Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL - РИА Новости, 16.02.2026
Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL
Венгрия и Словакия имеют стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 90 дней, говорится в заявлении венгерской нефтегазовой компании MOL. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:03:00+03:00
2026-02-16T20:03:00+03:00
2026-02-16T20:10:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914336751_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_285a7bc5a553cd27e4d49a00e4f1a6ea.jpg
https://ria.ru/20260216/mol-2074797611.html
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914336751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e043dae920050553bf24ad6239d91bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL
MOL: Венгрии и Словакии стратегических запасов нефти хватит на 90 дней