Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL
20:03 16.02.2026 (обновлено: 20:10 16.02.2026)
Венгрии и Словакии запасов нефти хватит на 90 дней, заявили в MOL
Венгрия и Словакия имеют стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 90 дней, говорится в заявлении венгерской нефтегазовой компании MOL. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия имеют стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 90 дней, говорится в заявлении венгерской нефтегазовой компании MOL.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
"В обеих странах, в соответствии с правилами ЕС, имеются достаточные запасы сырой нефти примерно на 90 дней", - говорится в заявлении.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
В миреВенгрияСловакияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
