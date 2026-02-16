"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО намерена ограничить российское гражданское судоходство в Арктике и Балтике, утверждает Military Watch Magazine.
"Стремительное развертывание сил НАТО в Арктике, в результате которого альянс постепенно подступает все ближе к российским рубежам, аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путем. Этот недавно открывшийся проход через российское Заполярье предлагает альтернативу для гражданской торговли, включая поставки нефти, вне акваторий под надзором Запада", — говорится в публикации.
Как отмечается, попытки западного блока пресечь судоходство в этом регионе впишутся в общие тенденции, наметившиеся в его операциях. Утверждается также, что действия стран НАТО против гражданского судоходства не ограничатся собственно поставками нефти и будут направлены против широкого спектра гражданского экспорта.
В январе ВМС Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна: его заподозрили в якобы использовании ложного флага. Операцию провели при содействии союзников Парижа, в частности Британии. Президент Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.
Президент Владимир Путин назвал такие действия пиратством, основания для задержания отсутствовали: на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. Париж пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные меры.
Помимо этого, американцы за последние несколько месяцев в рамках операций группы "Южное копье" задержали восемь судов, в частности, "Маринера", "София" и "Вероника". Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринеры" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что США не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
