https://ria.ru/20260216/nato-2074739149.html
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 16.02.2026
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Тысячи жизней украинцев были разрушены ради обогащения элиты НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:35:00+03:00
2026-02-16T16:35:00+03:00
2026-02-16T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
чей боуз
дмитрий песков
василий небензя
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074725798.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, чей боуз, дмитрий песков, василий небензя, нато, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Василий Небензя, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Журналист Боуз: тысячи жизней украинцев разрушены ради обогащения элиты НАТО