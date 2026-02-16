Рейтинг@Mail.ru
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 16.02.2026 (обновлено: 18:17 16.02.2026)
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 16.02.2026
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Тысячи жизней украинцев были разрушены ради обогащения элиты НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074725798.html
киев, украина, россия, чей боуз, дмитрий песков, василий небензя, нато, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Василий Небензя, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста

Журналист Боуз: тысячи жизней украинцев разрушены ради обогащения элиты НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тысячи жизней украинцев были разрушены ради обогащения элиты НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"По меньшей мере 180 тысяч украинских мужчин теперь инвалиды, потеряли конечности, их жизни разрушены. Им предстоит будущее, зависящее от такого же искалеченного и коррумпированного государства", — написал он.
Журналист также заявил, что все это произошло ради обогащения элиты НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
