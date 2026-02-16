Евродепутат оценил значение операции НАТО в Арктике

ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Миссия НАТО "Арктический часовой" имеет символическое значение и рассчитана на общественность, в ней нет военной необходимости, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Я не вижу в этом ничего, кроме символа, чтобы они могли заявить: "Мы вернулись. Мы что-то значим, поэтому мы делаем это в рамках НАТО". Я действительно не вижу иную тактику, кроме как показать общественности, попытаться доказать, что нам нужно больше военных сил, потому что с военной точки зрения в этом нет необходимости. Они хотят показать Европе, что мы не оставим Гренландию Соединенным Штатам, если завтра они захотят ее забрать", - считает евродепутат.
По его словам, речь идет о позиционировании европейских стран, получивших много критики от общественности, когда президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заполучить Гренландию.
"Также это способ показать Трампу, что мы что-то делаем, что мы заботимся о наших базах в ответ на критику о том, что мы ничего не делаем", - отметил Кеннес.