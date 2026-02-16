Рейтинг@Mail.ru
11:56 16.02.2026
Евродепутат оценил значение операции НАТО в Арктике
Евродепутат оценил значение операции НАТО в Арктике
Евродепутат оценил значение операции НАТО в Арктике

ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Миссия НАТО "Арктический часовой" имеет символическое значение и рассчитана на общественность, в ней нет военной необходимости, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в среду объявило, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике
12 февраля, 11:34
"Я не вижу в этом ничего, кроме символа, чтобы они могли заявить: "Мы вернулись. Мы что-то значим, поэтому мы делаем это в рамках НАТО". Я действительно не вижу иную тактику, кроме как показать общественности, попытаться доказать, что нам нужно больше военных сил, потому что с военной точки зрения в этом нет необходимости. Они хотят показать Европе, что мы не оставим Гренландию Соединенным Штатам, если завтра они захотят ее забрать", - считает евродепутат.
По его словам, речь идет о позиционировании европейских стран, получивших много критики от общественности, когда президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заполучить Гренландию.
"Также это способ показать Трампу, что мы что-то делаем, что мы заботимся о наших базах в ответ на критику о том, что мы ничего не делаем", - отметил Кеннес.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике
7 февраля, 22:20
 
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампНАТО
 
 
