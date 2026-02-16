Евродепутат оценил значение операции НАТО в Арктике

ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Миссия НАТО "Арктический часовой" имеет символическое значение и рассчитана на общественность, в ней нет военной необходимости, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

"Также это способ показать Трампу, что мы что-то делаем, что мы заботимся о наших базах в ответ на критику о том, что мы ничего не делаем", - отметил Кеннес.