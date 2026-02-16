Рейтинг@Mail.ru
Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием, заявил эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
04:35 16.02.2026
Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием, заявил эксперт
Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием, заявил эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием, заявил эксперт
Членство Украины в НАТО остаётся нереалистичным сценарием, поскольку ни США, ни европейские страны не заинтересованы в принятии в альянс государства с... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием, заявил эксперт

РИА Новости: Сезгин заявил, что членство Украины в НАТО нереалистично

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО остаётся нереалистичным сценарием, поскольку ни США, ни европейские страны не заинтересованы в принятии в альянс государства с серьёзными экономическими и военными проблемами.
Украина, в соответствии с новым планом США по урегулированию, должна будет дать согласие на отказ от присоединения к НАТО по меньшей мере на несколько лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с этими предложениями.
"Членство Украины в НАТО сегодня выглядит скорее, как политический лозунг, чем как реальная перспектива", - рассказал в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.
По его оценке, расширение альянса предполагает не только политическую волю, но и выполнение целого комплекса военно-технических и институциональных критериев. Сезгин считает, что в условиях продолжающегося конфликта и высокой нагрузки на экономику интеграция Украины в структуры НАТО неизбежно вызвала бы дополнительные риски для самого блока.
Аналитик также отмечает, что для США и ведущих стран Европы приоритетом остаётся управляемость рисков и предотвращение прямого вовлечения альянса в конфликт. В его интерпретации, формальное принятие Украины означало бы автоматическое распространение обязательств по коллективной обороне, что существенно повысило бы уровень напряжённости.
Кроме того, Сезгин полагает, что внутри НАТО отсутствует консенсус по вопросу дальнейшего расширения. Он считает, что многие государства-члены исходят из прагматичных расчётов и оценивают возможные экономические и оборонные издержки, что делает перспективу вступления Украины в альянс крайне отдалённой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
