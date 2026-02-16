https://ria.ru/20260216/napadenie-2074761463.html
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали - РИА Новости, 16.02.2026
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали
Суд арестовал до 15 апреля мужчину, напавшего в воскресенье с ножом на двух женщин в храме Челябинска, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:38:00+03:00
2026-02-16T17:38:00+03:00
2026-02-16T17:57:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074764405_54:0:1247:671_1920x0_80_0_0_a55e3bee39e54656a171d151742ae479.jpg
https://ria.ru/20260216/napadenie-2074659078.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074764405_225:0:1120:671_1920x0_80_0_0_c698f52624ca31559c59b4ed61494cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали
Напавшего с ножом на 2 женщин в челябинском храме мужчину арестовали на 2 месяца