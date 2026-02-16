Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 16.02.2026 (обновлено: 17:57 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/napadenie-2074761463.html
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали - РИА Новости, 16.02.2026
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали
Суд арестовал до 15 апреля мужчину, напавшего в воскресенье с ножом на двух женщин в храме Челябинска, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:38:00+03:00
2026-02-16T17:57:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074764405_54:0:1247:671_1920x0_80_0_0_a55e3bee39e54656a171d151742ae479.jpg
https://ria.ru/20260216/napadenie-2074659078.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074764405_225:0:1120:671_1920x0_80_0_0_c698f52624ca31559c59b4ed61494cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, напавшего с ножом на женщин в челябинском храме, арестовали

Напавшего с ножом на 2 женщин в челябинском храме мужчину арестовали на 2 месяца

© Следком/TelegramАрестованный мужчина, напавший с ножом на женщин в челябинском храме
Арестованный мужчина, напавший с ножом на женщин в челябинском храме - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Следком/Telegram
Арестованный мужчина, напавший с ножом на женщин в челябинском храме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 15 апреля мужчину, напавшего в воскресенье с ножом на двух женщин в храме Челябинска, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавцов в ТЦ
Вчера, 12:29
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала