"Послали к черту". Произошедшее в Мюнхене вызвало изумление на Западе
16.02.2026
"Послали к черту". Произошедшее в Мюнхене вызвало изумление на Западе
"Послали к черту". Произошедшее в Мюнхене вызвало изумление на Западе
Выступление госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио означает, что Вашингтон оставляет Европу решать свои проблемы в одиночку, пишет директор аналитического... РИА Новости, 16.02.2026
"Послали к черту". Произошедшее в Мюнхене вызвало изумление на Западе

62-я Мюнхенская конференция по безопасности
62-я Мюнхенская конференция по безопасности
© AP Photo / Michael Probst
62-я Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выступление госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио означает, что Вашингтон оставляет Европу решать свои проблемы в одиночку, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные госсекретарю Марко Рубио рукоплескали стоя, хотя он в точности повторил посыл прошлогодней речи вице-президента Джей Ди Вэнса, из-за которой разразился скандал. Американцы только что послали европейцев к черту. А европейцы спрашивают у них дорогу", — говорится в материале.
Автор указывает, что Европа занимается самообманом, надеясь на поддержку США и пытаясь снискать расположение американских политиков.
"США остаются частью инфраструктуры НАТО. Но горькая правда в том, что мы остались одни. Наши прежние охранники сторожат чужой дом", — подчеркивает он.

В субботу Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, при этом Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
Мюнхенская конференция проходила с 13 по 15 февраля. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
В мире Вашингтон (штат) США Европа Марко Рубио Вольфганг Мюнхау НАТО Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
