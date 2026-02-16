Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что старый порядок, связывающий США и Европу, разрушен, а консенсус по тому, как будут развиваться их отношения дальше, не найден, пишет газета Politico.

"США были менее агрессивны, чем год назад... Но встреча показала, что, хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, который связывал две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, разрушен. Нет консенсуса о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные потрясения", - пишет издание.