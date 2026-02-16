https://ria.ru/20260216/myunkhen-2074605633.html
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что старый порядок, связывающий США и Европу, разрушен, а консенсус по тому, как будут развиваться их отношения РИА Новости, 16.02.2026
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ
Politico: встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что старый порядок, связывающий США и Европу, разрушен, а консенсус по тому, как будут развиваться их отношения дальше, не найден, пишет газета Politico.
"США были менее агрессивны, чем год назад... Но встреча показала, что, хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, который связывал две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, разрушен. Нет консенсуса о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные потрясения", - пишет издание.
Как заявила изданию премьер Латвии
Эвика Силиня, по ее мнению, стороны не смогут "вести дела как раньше". Неназванный гендиректор одной из европейских компаний заявил, что потребуется "целое поколение", чтобы восстановить доверие, которое было утрачено за последний год.
Конференция по безопасности проходила в столице Баварии
, Мюнхене
, с 13 по 15 февраля.