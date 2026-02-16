В России хотят ввести новые алкотестеры

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел намерено применять новые приборы при тестировании на алкогольное опьянение, сообщается на Министерство внутренних дел намерено применять новые приборы при тестировании на алкогольное опьянение, сообщается на сайте Госавтоинспекции

Как уточнили в ведомстве, МВД подготовило проект постановления правительства "О внесении изменения в постановление правительства РФ от 21 октября 2022 г. №1882".

« "Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и отправке его на освидетельствование. При этом предлагается применять современных приборов, которые будут использовать только с согласия водителя, при проведении мероприятий по предупреждению ДТП и с видеофиксацией.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря новым приборам полицейские смогут выявлять нарушителей в случаях, если наличие признаков опьянения не очевидно. При этом в случае отказа от этой проверки водителю не будет грозить административная ответственность.

Использование приборов позволит уменьшить сомнения в объективности полицейских, что будет способствовать соблюдению прав и интересов водителей и снизит число конфликтных ситуаций, а также сможет обосновывать проведение освидетельствования.