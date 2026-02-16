В России хотят ввести новые алкотестеры

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел намерено применять новые приборы при тестировании на алкогольное опьянение, сообщается на сайте Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, МВД подготовило проект постановления правительства "О внесении изменения в постановление правительства РФ от 21 октября 2022 г. №1882".
"Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и отправке его на освидетельствование. При этом предлагается применять современных приборов, которые будут использовать только с согласия водителя, при проведении мероприятий по предупреждению ДТП и с видеофиксацией.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря новым приборам полицейские смогут выявлять нарушителей в случаях, если наличие признаков опьянения не очевидно. При этом в случае отказа от этой проверки водителю не будет грозить административная ответственность.
Использование приборов позволит уменьшить сомнения в объективности полицейских, что будет способствовать соблюдению прав и интересов водителей и снизит число конфликтных ситуаций, а также сможет обосновывать проведение освидетельствования.
Проект постановления сейчас проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.