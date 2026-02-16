МВД подало апелляцию на решение суда об оплате раций "Эрика"

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. МВД России подало апелляцию на решение суда, который обязал ведомство принять поставленные по госконтракту радиостанции "Эрика" на сумму 208 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Средства спецсвязи "Эрика" для силовых подразделений МВД с 2013 года поставляет АО "Уральские заводы".

В апреле 2024 года МВД и завод заключили контракт на поставку радиостанции "Эрика". Спустя полгода изделия были отгружены на склад МВД в полном объеме. Их качество и соответствие госконтракту были проверены во время приемки, указывается в документах.

Однако спустя несколько дней после отгрузки региональное отделение МВД отказалось их принимать и оплачивать по контракту более 208 миллионов рублей.

В МВД объяснили это тем, что, согласно экспертизе, некоторые элементы радиостанций были иностранного производства. При этом в заключении указывается, что эксперт провел лишь внешний осмотр, не вскрывая само устройство.

В свою очередь адвокат завода Михаил Жихарев заявил РИА Новости, что в договоре не было оговорки об использовании только российских деталей. Кроме того, завод не скрывал от заказчиков, что использует в том числе импортные детали, информация об этом была открытой.

В связи с этим АО "Уральские заводы" обратились в суд с иском к МВД. Суд удовлетворил иск и обязал "Северо-Кавказское окружное управление материального-технического снабжения" МВД принять и оплатить оборудование по контракту.

Ведомство обжаловало решение в апелляционной инстанции.

« "В апелляционном суде МВД заявило ходатайство о проведении судебной экспертизы стоимостью 700 тысяч рублей, суд разрешит этот вопрос 26 февраля на следующем судебном заседании", - пояснил Жихарев.