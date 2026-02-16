Рейтинг@Mail.ru
07:38 16.02.2026
МВД подало апелляцию на решение суда об оплате раций "Эрика"
происшествия
2026
происшествия
Происшествия
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. МВД России подало апелляцию на решение суда, который обязал ведомство принять поставленные по госконтракту радиостанции "Эрика" на сумму 208 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Средства спецсвязи "Эрика" для силовых подразделений МВД с 2013 года поставляет АО "Уральские заводы".
В апреле 2024 года МВД и завод заключили контракт на поставку радиостанции "Эрика". Спустя полгода изделия были отгружены на склад МВД в полном объеме. Их качество и соответствие госконтракту были проверены во время приемки, указывается в документах.
Однако спустя несколько дней после отгрузки региональное отделение МВД отказалось их принимать и оплачивать по контракту более 208 миллионов рублей.
В МВД объяснили это тем, что, согласно экспертизе, некоторые элементы радиостанций были иностранного производства. При этом в заключении указывается, что эксперт провел лишь внешний осмотр, не вскрывая само устройство.
В свою очередь адвокат завода Михаил Жихарев заявил РИА Новости, что в договоре не было оговорки об использовании только российских деталей. Кроме того, завод не скрывал от заказчиков, что использует в том числе импортные детали, информация об этом была открытой.
В связи с этим АО "Уральские заводы" обратились в суд с иском к МВД. Суд удовлетворил иск и обязал "Северо-Кавказское окружное управление материального-технического снабжения" МВД принять и оплатить оборудование по контракту.
Ведомство обжаловало решение в апелляционной инстанции.
"В апелляционном суде МВД заявило ходатайство о проведении судебной экспертизы стоимостью 700 тысяч рублей, суд разрешит этот вопрос 26 февраля на следующем судебном заседании", - пояснил Жихарев.
Он добавил, что сами радиостанции "Эрика" уже более года находятся на складах МВД, поэтому "вопрос их востребованности эксплуатирующими подразделениями МВД до сих пор не решен".
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
