16.02.2026
20:00 16.02.2026
Мусаева останется в СИЗО как минимум до пятого марта, заявил адвокат
Мусаева останется в СИЗО как минимум до пятого марта, заявил адвокат - РИА Новости, 16.02.2026
Мусаева останется в СИЗО как минимум до пятого марта, заявил адвокат
Осужденная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которой суд отменил обвинительный приговор по новому делу о нападении на... РИА Новости, 16.02.2026
грозный
россия
Мусаева останется в СИЗО как минимум до пятого марта, заявил адвокат

ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Осужденная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которой суд отменил обвинительный приговор по новому делу о нападении на сотрудника ФСИН, направив дело на новое рассмотрение, останется в СИЗО как минимум до 5 марта, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
В августе суд в Чечне с учетом предыдущего приговора Мусаевой назначил ей четыре года колонии-поселения. В понедельник Верховный суд Чечни отменил обвинительный приговор Мусаевой и отправил его на новое рассмотрение.
"Ей сохранили меру пресечения, она прежняя - в виде содержания под стражей до 5 марта 2026 года. То есть она остается в СИЗО, где уже провела по данному делу под стражей один год и два месяца", - сообщил РИА Новости Савин, отметив, что будет добиваться в суде пересмотра меры пресечения Мусаевой.
Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с его куртки и ударила его ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на пять лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
