Мусаева останется в СИЗО как минимум до пятого марта, заявил адвокат

ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Осужденная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которой суд отменил обвинительный приговор по новому делу о нападении на сотрудника ФСИН, направив дело на новое рассмотрение, останется в СИЗО как минимум до 5 марта, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.

"Ей сохранили меру пресечения, она прежняя - в виде содержания под стражей до 5 марта 2026 года. То есть она остается в СИЗО, где уже провела по данному делу под стражей один год и два месяца", - сообщил РИА Новости Савин, отметив, что будет добиваться в суде пересмотра меры пресечения Мусаевой.