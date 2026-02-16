Рейтинг@Mail.ru
Суд в Чечне отменил обвинительный приговор Мусаевой - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/musaeva-2074796596.html
Суд в Чечне отменил обвинительный приговор Мусаевой
Суд в Чечне отменил обвинительный приговор Мусаевой - РИА Новости, 16.02.2026
Суд в Чечне отменил обвинительный приговор Мусаевой
Верховный суд Чечни отменил обвинительный приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:00:00+03:00
2026-02-16T20:00:00+03:00
происшествия
грозный
нижний новгород
россия
зарема мусаева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033881450_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_24d053a9d01b4f6011db5aa291c18619.jpg
https://ria.ru/20250806/prigovor-2033755806.html
https://ria.ru/20260216/shtraf-2074788271.html
грозный
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033881450_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6436619cb607045d35012d37ddb8c4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, грозный, нижний новгород, россия, зарема мусаева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), рамзан кадыров
Происшествия, Грозный, Нижний Новгород, Россия, Зарема Мусаева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Рамзан Кадыров
Суд в Чечне отменил обвинительный приговор Мусаевой

В Чечне суд отменил приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН

© РИА НовостиЖена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева
Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости
Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Верховный суд Чечни отменил обвинительный приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН и отправил дело на новое рассмотрение, следует из карточки дела.
В августе суд в Чечне с учетом предыдущего приговора Мусаевой назначил ей четыре года колонии-поселения.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева
6 августа 2025, 16:37
"Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство ", - говорится на сайте суда.
Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с его куртки и ударила его ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на пять лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols за вождение в нетрезвом виде
Вчера, 18:56
 
ПроисшествияГрозныйНижний НовгородРоссияЗарема МусаеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Рамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала