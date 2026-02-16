https://ria.ru/20260216/murmansk-2074627115.html
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2026
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные, вывод транспорта продолжится в понедельник
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
Из Териберки в Мурманской области вывели более 280 автомобилей
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные, вывод транспорта продолжится в понедельник, сообщила глава регионального минтранса Юлия Полиэктова.
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку
. В субботу вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы.
"(В воскресенье - ред.) было выведено три колонны – 15, 50, 100 автомобилей, далее дорогу стало заметать, привлекли дополнительную технику. Вечером (в воскресенье - ред.) удалось сформировать колонну из 118 транспортных средств, к трем ночи колонна вернулась в Мурманск", - сказала Полиэктова на оперативном совещании.
Министр добавила, что в понедельник утром формируется колонна из больших автобусов, в том числе рейсового, и оставшихся в селе транспортных средств.
"Всех выведем, колонну будет сопровождать (дорожная - ред.) техника", - отметила Полиэктова.
По данным местных властей, сейчас в селе находится восемь больших автобусов, порядка 10 других транспортных средств.