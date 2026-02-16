В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей

МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные, вывод транспорта продолжится в понедельник, сообщила глава регионального минтранса Юлия Полиэктова.

Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку . В субботу вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы.

"(В воскресенье - ред.) было выведено три колонны – 15, 50, 100 автомобилей, далее дорогу стало заметать, привлекли дополнительную технику. Вечером (в воскресенье - ред.) удалось сформировать колонну из 118 транспортных средств, к трем ночи колонна вернулась в Мурманск", - сказала Полиэктова на оперативном совещании.

Министр добавила, что в понедельник утром формируется колонна из больших автобусов, в том числе рейсового, и оставшихся в селе транспортных средств.

"Всех выведем, колонну будет сопровождать (дорожная - ред.) техника", - отметила Полиэктова.