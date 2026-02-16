Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/murmansk-2074627115.html
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2026
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные, вывод транспорта продолжится в понедельник,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:33:00+03:00
2026-02-16T10:33:00+03:00
териберка
мурманская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074609715_0:96:706:493_1920x0_80_0_0_6b7baa8ce8c60ec5aca874c61f8aa44e.jpg
https://ria.ru/20260204/murmansk-2072104797.html
https://ria.ru/20260216/kolonna-2074604523.html
териберка
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074609715_12:0:676:498_1920x0_80_0_0_6600ba19d0a5a9054207fb182551b8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
териберка, мурманская область, происшествия
Териберка, Мурманская область, Происшествия
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей

Из Териберки в Мурманской области вывели более 280 автомобилей

© МИНТРАНС МО/TelegramПогодные условия в Териберке
Погодные условия в Териберке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© МИНТРАНС МО/Telegram
Погодные условия в Териберке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные, вывод транспорта продолжится в понедельник, сообщила глава регионального минтранса Юлия Полиэктова.
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку. В субботу вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы.
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
4 февраля, 09:56
"(В воскресенье - ред.) было выведено три колонны – 15, 50, 100 автомобилей, далее дорогу стало заметать, привлекли дополнительную технику. Вечером (в воскресенье - ред.) удалось сформировать колонну из 118 транспортных средств, к трем ночи колонна вернулась в Мурманск", - сказала Полиэктова на оперативном совещании.
Министр добавила, что в понедельник утром формируется колонна из больших автобусов, в том числе рейсового, и оставшихся в селе транспортных средств.
"Всех выведем, колонну будет сопровождать (дорожная - ред.) техника", - отметила Полиэктова.
По данным местных властей, сейчас в селе находится восемь больших автобусов, порядка 10 других транспортных средств.
Погодные условия в Териберке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
Вчера, 09:09
 
ТериберкаМурманская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала