Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении - РИА Новости, 16.02.2026
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении
Беспилотную авиацию с 2026 года используют в России для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов в лаборатории, рассказал министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 16.02.2026
