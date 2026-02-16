Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении - РИА Новости, 16.02.2026
20:43 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/murashko-2074801732.html
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении - РИА Новости, 16.02.2026
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении
Беспилотную авиацию с 2026 года используют в России для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов в лаборатории, рассказал министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:43:00+03:00
2026-02-16T20:43:00+03:00
здоровье - общество
россия
кировская область
михаил мурашко
россия
кировская область
здоровье - общество, россия, кировская область, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Кировская область, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об использовании беспилотников в здравоохранении

Мурашко: беспилотники использую в доставках анализов из отдаленных жилых пунктов

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотную авиацию с 2026 года используют в России для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов в лаборатории, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С этого года, кстати, хочу заметить, что у нас в программе госгарантий появилось новшество, что можно использовать, и привлекать, и оплачивать беспилотную авиацию для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов в лаборатории… Это скорость, качество - все это сегодня увязывается в единые программы", - сказал министр журналистам по итогам рабочего визита в Кировскую область.
Он отметил, что сейчас появились новые технологии в диагностике, лечении и стационарной помощи.
Здоровье - ОбществоРоссияКировская областьМихаил Мурашко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала