Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Забайкалье за январь появилось 108 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба краевого правительства.

В 2026 году планируется оказать поддержку малому и среднему бизнесу региона на 1,8 миллиарда рублей. Эти цифры назвали в краевом Минэкономразвития.

"Прирост числа малого и среднего бизнеса в январе составил 0,34% – это 108 новых единиц", – отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства также уточнила объемы поддержки на текущий год: предпринимателям выдадут льготных займов на 0,6 миллиарда рублей, а поручительств — на 1,2 миллиарда рублей.

Приоритетными направлениями для господдержки в регионе являются: производство, туризм, логистика, сервис и сельское хозяйство.