Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
В Забайкалье за январь появилось 108 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 16.02.2026
Прирост числа малого и среднего бизнеса в Забайкалье в январе составил 0,34%
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Забайкалье за январь появилось 108 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба краевого правительства.
В 2026 году планируется оказать поддержку малому и среднему бизнесу региона на 1,8 миллиарда рублей. Эти цифры назвали в краевом Минэкономразвития.
"Прирост числа малого и среднего бизнеса в январе составил 0,34% – это 108 новых единиц", – отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также уточнила объемы поддержки на текущий год: предпринимателям выдадут льготных займов на 0,6 миллиарда рублей, а поручительств — на 1,2 миллиарда рублей.
Приоритетными направлениями для господдержки в регионе являются: производство, туризм, логистика, сервис и сельское хозяйство.
Поддержка, популяризация бизнеса и защита интересов предпринимателей в Забайкалье проводится при участии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".