Рейтинг@Mail.ru
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:26 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/msp-2074658165.html
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе - РИА Новости, 16.02.2026
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
В Забайкалье за январь появилось 108 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:26:00+03:00
2026-02-16T12:26:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964167830_0:69:3328:1941_1920x0_80_0_0_286270ec3487a2df401c9d6dc99a2650.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964167830_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_c970018c6d621787defa9a458e5aa692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе

Прирост числа малого и среднего бизнеса в Забайкалье в январе составил 0,34%

© iStock.com / hxdbzxyПустой кабинет в офисе
Пустой кабинет в офисе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / hxdbzxy
Пустой кабинет в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Забайкалье за январь появилось 108 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба краевого правительства.
В 2026 году планируется оказать поддержку малому и среднему бизнесу региона на 1,8 миллиарда рублей. Эти цифры назвали в краевом Минэкономразвития.
"Прирост числа малого и среднего бизнеса в январе составил 0,34% – это 108 новых единиц", – отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также уточнила объемы поддержки на текущий год: предпринимателям выдадут льготных займов на 0,6 миллиарда рублей, а поручительств — на 1,2 миллиарда рублей.
Приоритетными направлениями для господдержки в регионе являются: производство, туризм, логистика, сервис и сельское хозяйство.
Поддержка, популяризация бизнеса и защита интересов предпринимателей в Забайкалье проводится при участии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала