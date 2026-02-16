https://ria.ru/20260216/most-2074733409.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
крымский мост
республика крым
общество
республика крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли