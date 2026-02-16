В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Проводится очередное механизированное прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.