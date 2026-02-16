Рейтинг@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:24 16.02.2026 (обновлено: 15:19 20.02.2026)
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
москва
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Проводится очередное механизированное прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Город против снега: как Москва борется с последствиями снегопада
