На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось на Манежной площади в столице в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Китайский Новый год (или Новый год по восточному календарю) по традиции отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднования длятся 15 дней. В 2026 году первый день китайского Нового года выпадает на 17 февраля.

"По поручению мэра Москвы продолжаем укреплять сотрудничество с Китаем в сфере туризма. Как результат, в два раза увеличился темп ежегодного роста турпотока из Китая в Москву. При этом всё чаще российскую столицу посещают бизнес-путешественники, индивидуальные туристы с высокими тратами. Такие масштабные межкультурные фестивали, как Китайский Новый год, становятся драйверами взаимных турпотоков. В прошлом году фестиваль посетило около 1,5 миллионов москвичей и гостей столицы", - сказал Козлов на церемонии.

Он отметил, что в этом сезоне программа празднования значительно расширена на новые площадки и форматы, что стало возможным во многом благодаря активной поддержке китайской стороны.

"Впервые в столице по приглашению посольства Китайской Народной Республики в Россию приехала большая делегация артистов и других деятелей культуры из семи китайских городов и провинций", - подчеркнул Козлов.