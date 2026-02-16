Рейтинг@Mail.ru
На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Культура
 
21:55 16.02.2026 (обновлено: 22:02 16.02.2026)
На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве" - РИА Новости, 16.02.2026
На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось на Манежной площади в столице в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2026
На Манежной площади открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось на Манежной площади в столице в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Китайский Новый год (или Новый год по восточному календарю) по традиции отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднования длятся 15 дней. В 2026 году первый день китайского Нового года выпадает на 17 февраля.
Пекин в преддверии китайского Нового года - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Церемония началась с традиционных танцев и национальных песен, также для зрителей подготовили шоу барабанов. Его открыли посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
"По поручению мэра Москвы продолжаем укреплять сотрудничество с Китаем в сфере туризма. Как результат, в два раза увеличился темп ежегодного роста турпотока из Китая в Москву. При этом всё чаще российскую столицу посещают бизнес-путешественники, индивидуальные туристы с высокими тратами. Такие масштабные межкультурные фестивали, как Китайский Новый год, становятся драйверами взаимных турпотоков. В прошлом году фестиваль посетило около 1,5 миллионов москвичей и гостей столицы", - сказал Козлов на церемонии.
Он отметил, что в этом сезоне программа празднования значительно расширена на новые площадки и форматы, что стало возможным во многом благодаря активной поддержке китайской стороны.
"Впервые в столице по приглашению посольства Китайской Народной Республики в Россию приехала большая делегация артистов и других деятелей культуры из семи китайских городов и провинций", - подчеркнул Козлов.
Он добавил, что Москва и Пекин встретят весну совместными фестивалями: почти одновременно в двух городах проходят "Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине".
Культура
 
 
