В Новой Москве нашли тела супружеской пары
Тела супружеской пары найдены под окнами дома в Новой Москве, у погибших остались трое детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:45:00+03:00
2026-02-16T19:45:00+03:00
2026-02-16T19:45:00+03:00
Новости
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тела супружеской пары найдены под окнами дома в Новой Москве, у погибших остались трое детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Возле жилого дома в Новой Москве
были обнаружены тела мужчины и женщины с травмами, характерными при падении с высоты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшие мужчина и женщина, предварительно, могли покончить с собой.
Он добавил, что у супругов осталось трое детей, в момент случившегося в квартире находился пятилетний ребенок.