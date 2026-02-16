В Новой Москве нашли тела супружеской пары

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тела супружеской пары найдены под окнами дома в Новой Москве, у погибших остались трое детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Возле жилого дома в Новой Москве были обнаружены тела мужчины и женщины с травмами, характерными при падении с высоты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшие мужчина и женщина, предварительно, могли покончить с собой.