Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в понедельник вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:43:00+03:00
2026-02-16T17:43:00+03:00
2026-02-16T18:27:00+03:00
