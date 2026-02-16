https://ria.ru/20260216/moskva-2074744948.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода - РИА Новости, 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:52:00+03:00
2026-02-16T16:52:00+03:00
2026-02-16T17:07:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:154:1308:889_1920x0_80_0_0_6752c3aed1b8c4adee80f3ed1b3e819e.jpg
https://ria.ru/20260216/vesna-2074676663.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:32:1308:1012_1920x0_80_0_0_9a6ccfe23ed500f7029987515c2795ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Шувалов: теплая погода вернется в Москву к 23 февраля
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Потепление в Москве
начнется где-то с 23 февраля, и последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами - имеется в виду Москва и Подмосковье", - рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что в Москве есть тенденция на очень резкие и частые смены погодных условий, то же самое ждет горожан и на этой неделе.
"И только с начала следующей недели, с 23 февраля, мы более-менее забудем про этот погодный "слалом", - заключил Шувалов.