Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
16:52 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Шувалов: теплая погода вернется в Москву к 23 февраля

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Потепление в Москве начнется где-то с 23 февраля, и последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами - имеется в виду Москва и Подмосковье", - рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что в Москве есть тенденция на очень резкие и частые смены погодных условий, то же самое ждет горожан и на этой неделе.
"И только с начала следующей недели, с 23 февраля, мы более-менее забудем про этот погодный "слалом", - заключил Шувалов.
