Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Потепление в Москве начнется где-то с 23 февраля, и последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами - имеется в виду Москва и Подмосковье", - рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что в Москве есть тенденция на очень резкие и частые смены погодных условий, то же самое ждет горожан и на этой неделе.