В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега - РИА Новости, 16.02.2026
15:47 16.02.2026 (обновлено: 16:18 16.02.2026)
В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега
В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега
москва, петр бирюков, снегопад в москве, общество
Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Общество
В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега

В Москве коммунальные службы очищают улицы от снега в цикличном режиме

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкКоммунальные службы очищают дорогу во время снегопада в Москве
Коммунальные службы очищают дорогу во время снегопада в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в условиях снегопада в цикличном режиме проводят очистку улично-дорожной сети, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в полном объеме организованы мероприятия по очистке города. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем с интервалом в несколько часов", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия. Снегопад сопровождается сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.
"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием скорректирована работа городской системы теплоснабжения", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы.
МоскваПетр БирюковСнегопад в МосквеОбщество
 
 
