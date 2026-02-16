В Москве коммунальные службы непрерывно очищают дороги от снега

https://ria.ru/20260216/moskva-2074725238.html
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в условиях снегопада в цикличном режиме проводят очистку улично-дорожной сети, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в полном объеме организованы мероприятия по очистке города. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем с интервалом в несколько часов", - рассказал Бирюков
Заммэра напомнил, что в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия. Снегопад сопровождается сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.
"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием скорректирована работа городской системы теплоснабжения", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы.