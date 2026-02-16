https://ria.ru/20260216/moskva-2074691429.html
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций - РИА Новости, 16.02.2026
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году более 3,7 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 16.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
В Москве планово отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году более 3,7 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2026 года обновим свыше 3,7 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.