В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций - РИА Новости, 16.02.2026
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:52 16.02.2026
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций - РИА Новости, 16.02.2026
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году более 3,7 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:52:00+03:00
2026-02-16T13:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций

В Москве планово отремонтируют более 3,7 тысячи электроподстанций

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Оборудование на электрической подстанции
Оборудование на электрической подстанции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Оборудование на электрической подстанции . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году более 3,7 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2026 года обновим свыше 3,7 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
13 февраля, 11:32
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
13 февраля, 11:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
