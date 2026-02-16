Рейтинг@Mail.ru
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 16.02.2026 (обновлено: 13:11 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/moskva-2074660888.html
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 16.02.2026
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле на севере Москвы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в столичном главке... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:34:00+03:00
2026-02-16T13:11:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074670576_0:284:2730:1820_1920x0_80_0_0_ece9e29baa3e4b5a0553c3c019e6ccb1.jpg
https://ria.ru/20260216/moskva-2074659332.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074670576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_76f2788bf81ddabea0c04d8856088e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пожара в хостеле на севере Москвы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле на севере Москвы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"Шестнадцатого февраля 2026 года в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике в городе Москве, произошло возгорание. В настоящее время количество пострадавших уточняется. По данному факту Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последствия пожара в хостеле на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
Вчера, 12:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала