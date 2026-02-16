Последствия пожара в хостеле на севере Москвы. 16 февраля 2026

Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Постояльцы хостела на севере Москвы, где произошел пожар, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже, передает корреспондент РИА Новости.

На четвертом этаже из двух окон свисают перевязанные простыни. Предположительно, по ним люди спускались на этаж ниже, спасаясь от огня.

Сейчас на месте работают спасатели, медики, а также полицейские. Дорога у здания оцеплена.