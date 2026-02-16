Рейтинг@Mail.ru
12:30 16.02.2026
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
Постояльцы хостела на севере Москвы, где произошел пожар, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже, передает корреспондент РИА Новости.
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням

РИА Новости: люди спускались по простыням из окон горевшего хостела в Москве

Последствия пожара в хостеле на севере Москвы. 16 февраля 2026
Последствия пожара в хостеле на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия пожара в хостеле на севере Москвы. 16 февраля 2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Постояльцы хостела на севере Москвы, где произошел пожар, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже, передает корреспондент РИА Новости.
На четвертом этаже из двух окон свисают перевязанные простыни. Предположительно, по ним люди спускались на этаж ниже, спасаясь от огня.
Сейчас на месте работают спасатели, медики, а также полицейские. Дорога у здания оцеплена.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в административном здании по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. Были спасены 16 человек. Открытый огонь ликвидировали на площади 80 квадратных метров.
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы
