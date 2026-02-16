https://ria.ru/20260216/moskva-2074659332.html
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
Постояльцы хостела на севере Москвы, где произошел пожар, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2026
москва
Постояльцы горевшего в Москве хостела спускались из окон по простыням
РИА Новости: люди спускались по простыням из окон горевшего хостела в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Постояльцы хостела на севере Москвы, где произошел пожар, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже, передает корреспондент РИА Новости.
На четвертом этаже из двух окон свисают перевязанные простыни. Предположительно, по ним люди спускались на этаж ниже, спасаясь от огня.
Сейчас на месте работают спасатели, медики, а также полицейские. Дорога у здания оцеплена.
Ранее МЧС
сообщало о пожаре в административном здании по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. Были спасены 16 человек. Открытый огонь ликвидировали на площади 80 квадратных метров.