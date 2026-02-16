Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в здании на севере Москвы спасли семерых человек
11:40 16.02.2026 (обновлено: 12:01 16.02.2026)
При пожаре в здании на севере Москвы спасли семерых человек
Один человек спасен при пожаре в здании на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в здании на севере Москвы спасли семерых человек

РИА Новости: семерых человек спасли из горящего здания на севере Москвы

© МЧС Москвы/MAXПожар в хостеле на севере Москвы
Пожар в хостеле на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© МЧС Москвы/MAX
Пожар в хостеле на севере Москвы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один человек спасен при пожаре в здании на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек", - говорится в сообщении.
Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, спасены были еще шесть человек.
Пожар тушат.
