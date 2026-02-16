https://ria.ru/20260216/moskva-2074596445.html
Москвичам рекомендовали использовать метро в понедельник
Москвичам рекомендовали использовать метро в понедельник - РИА Новости, 16.02.2026
Москвичам рекомендовали использовать метро в понедельник
Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам использовать метро в понедельник в связи со снегопадом. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам использовать метро в понедельник в связи со снегопадом.
"Сегодня синоптики прогнозируют снегопад в течение дня. Рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях, так как время в пути может быть увеличено. По возможности сегодня используйте метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Столичный дептранс также призвал водителей грузовых автомобилей планировать маршрут с учетом погодных условий и не перегружать автомобиль.