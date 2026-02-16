Рейтинг@Mail.ru
20:16 16.02.2026 (обновлено: 02:09 17.02.2026)
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 17.02.2026
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что аферистов на это сподвигли аномальные снегопады и повышенный спрос на спецтехнику.
"Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки", — написала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, после передачи денег эти люди перестают выходить на связь и блокируют контакты.
Чтобы избежать такой ситуации представитель МВД посоветовала проверять контрагента через официальные ресурсы о предпринимателях: ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Подписывать договор Волк порекомендовала при личной встрече с исполнителем, вносить предоплату — только после заключения этого документа и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.
