https://ria.ru/20260216/moshenniki-2074798549.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 17.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-16T20:16:00+03:00
2026-02-16T20:16:00+03:00
2026-02-17T02:09:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074070764.html
https://ria.ru/20260216/moshennichestvo-2074585284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что аферистов на это сподвигли аномальные снегопады и повышенный спрос на спецтехнику.
"Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки", — написала Волк
в Telegram-канале
.
По ее словам, после передачи денег эти люди перестают выходить на связь и блокируют контакты.
Чтобы избежать такой ситуации представитель МВД посоветовала проверять контрагента через официальные ресурсы о предпринимателях: ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Подписывать договор Волк порекомендовала при личной встрече с исполнителем, вносить предоплату — только после заключения этого документа и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.