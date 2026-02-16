Россиян предупредили о новой схеме мошенников

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что аферистов на это сподвигли аномальные снегопады и повышенный спрос на спецтехнику.

Telegram-канале. "Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки", — написала Волк

По ее словам, после передачи денег эти люди перестают выходить на связь и блокируют контакты.