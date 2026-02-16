Рейтинг@Mail.ru
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам - РИА Новости, 16.02.2026
18:46 16.02.2026
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как мошенники манипулируют россиянами и как этому противостоять, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Изучение методов мошенничества на рынке финансовых услуг. Это направление охватывает изучение поведенческих аномалий и когнитивных искажений потребителей финансовых услуг на российском финансовом рынке, а также разработку методов (регулирование) противодействия психологическому манипулированию их выбором", - говорится там.
Регулятор отмечает, что важно проанализировать механизмы мошенничества с использованием методов социальной инженерии и предложить меры противодействия.
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Вчера, 04:32
 
