ЦБ изучит методы противодействия мошенникам

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как мошенники манипулируют россиянами и как этому противостоять, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".

"Изучение методов мошенничества на рынке финансовых услуг. Это направление охватывает изучение поведенческих аномалий и когнитивных искажений потребителей финансовых услуг на российском финансовом рынке, а также разработку методов (регулирование) противодействия психологическому манипулированию их выбором", - говорится там.