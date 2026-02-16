https://ria.ru/20260216/moshenniki-2074786147.html
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам - РИА Новости, 16.02.2026
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам
Банк России изучит, как мошенники манипулируют россиянами и как этому противостоять, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как мошенники манипулируют россиянами и как этому противостоять, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Изучение методов мошенничества на рынке финансовых услуг. Это направление охватывает изучение поведенческих аномалий и когнитивных искажений потребителей финансовых услуг на российском финансовом рынке, а также разработку методов (регулирование) противодействия психологическому манипулированию их выбором", - говорится там.
Регулятор отмечает, что важно проанализировать механизмы мошенничества с использованием методов социальной инженерии и предложить меры противодействия.