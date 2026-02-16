Рейтинг@Mail.ru
Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moshenniki-2074721625.html
Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников
Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников - РИА Новости, 16.02.2026
Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников
Женщины реже, чем мужчины, в 2025 году сталкивались с различными видами финансового мошенничества, сообщает Банк России. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:31:00+03:00
2026-02-16T15:31:00+03:00
россия
общество
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260215/bezopasnost-2074488585.html
https://ria.ru/20260214/marketpleysy-2074423159.html
https://ria.ru/20260216/moshenniki-2074600618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников

Банк России: женщины реже, чем мужчины, сталкивались с кибермошенничеством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Женщины реже, чем мужчины, в 2025 году сталкивались с различными видами финансового мошенничества, сообщает Банк России.
"В 2025 году женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества. Однако они чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников – и это приводило к хищению денег. Такие данные получил Банк России в результате ежегодного опроса почти 460 тысяч человек из всех регионов страны", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
15 февраля, 11:04
Отмечается, что основным каналом связи злоумышленников с людьми по-прежнему остаются телефонные звонки. "При этом увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в два раза чаще, чем звонки", - уточняет регулятор.
При этом, женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений. А мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные, сообщается в материалах.
"В основном пострадавшие самостоятельно переводили деньги мошенникам. Средняя сумма потерь – до 20 тысяч рублей. Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более одного миллиона рублей, составляют люди пенсионного возраста", - говорится в релизе.
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от маркетплейсов
14 февраля, 19:36
По данным регулятора, по итогам опроса в прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
"Треть граждан, которые потеряли деньги, при контакте со злоумышленниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности. Количество пострадавших, которые сообщили о хищении денег и в свой банк, и в полицию, увеличилось практически до 40%", - заключается в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Вчера, 08:28
 
РоссияОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала