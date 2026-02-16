Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Женщины реже, чем мужчины, в 2025 году сталкивались с различными видами финансового мошенничества, сообщает Банк России.

"В 2025 году женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества. Однако они чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников – и это приводило к хищению денег. Такие данные получил Банк России в результате ежегодного опроса почти 460 тысяч человек из всех регионов страны", - говорится в сообщении

Отмечается, что основным каналом связи злоумышленников с людьми по-прежнему остаются телефонные звонки. "При этом увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в два раза чаще, чем звонки", - уточняет регулятор.

При этом, женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений. А мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные, сообщается в материалах.

"В основном пострадавшие самостоятельно переводили деньги мошенникам. Средняя сумма потерь – до 20 тысяч рублей. Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более одного миллиона рублей, составляют люди пенсионного возраста", - говорится в релизе.

По данным регулятора, по итогам опроса в прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.