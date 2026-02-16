https://ria.ru/20260216/moshenniki-2074600618.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 16.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники предлагают пользователям "специальные программы" якобы для ускорения замедленных сервисов, однако на деле они присылают своим жертвам ссылки на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:28:00+03:00
2026-02-16T08:28:00+03:00
2026-02-16T08:29:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251129/vzlom-2058582039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
МВД предупредило о схеме мошенников с программами якобы для ускорения сервисов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мошенники предлагают пользователям "специальные программы" якобы для ускорения замедленных сервисов, однако на деле они присылают своим жертвам ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, мошенники снова стали использовать предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет", "снимем ограничения" для обмана россиян.
"Злоумышленники предлагают "специальные программы" для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями", - говорится в сообщении
МВД.
Правоохранители подчеркивают, что на деле аферисты присылают вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда мошенники предлагают пользователю ввести данные банковской карты "для активации сервиса", после чего происходит списание денег с его счета.
"Если вам предлагают "техническое решение" вне официального магазина приложений - это не помощь, а попытка вас обмануть", - заключили в ведомстве.