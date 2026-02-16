Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мошенники предлагают пользователям "специальные программы" якобы для ускорения замедленных сервисов, однако на деле они присылают своим жертвам ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, мошенники снова стали использовать предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет", "снимем ограничения" для обмана россиян.

"Злоумышленники предлагают "специальные программы" для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями", - говорится в сообщении МВД.

Правоохранители подчеркивают, что на деле аферисты присылают вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда мошенники предлагают пользователю ввести данные банковской карты "для активации сервиса", после чего происходит списание денег с его счета.