08:28 16.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мошенники предлагают пользователям "специальные программы" якобы для ускорения замедленных сервисов, однако на деле они присылают своим жертвам ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, мошенники снова стали использовать предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет", "снимем ограничения" для обмана россиян.
"Злоумышленники предлагают "специальные программы" для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями", - говорится в сообщении МВД.
Правоохранители подчеркивают, что на деле аферисты присылают вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда мошенники предлагают пользователю ввести данные банковской карты "для активации сервиса", после чего происходит списание денег с его счета.
"Если вам предлагают "техническое решение" вне официального магазина приложений - это не помощь, а попытка вас обмануть", - заключили в ведомстве.
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29 ноября 2025, 11:23
 
