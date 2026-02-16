Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moshennichestvo-2074813822.html
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии - РИА Новости, 16.02.2026
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Колумбии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:13:00+03:00
2026-02-16T22:13:00+03:00
в мире
россия
колумбия
богота
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd9a35d2ab87efe53f1cfacf49ecbb5.jpg
https://ria.ru/20260205/tailand-2072580248.html
https://ria.ru/20260122/bloger-2069667045.html
россия
колумбия
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1a6f93fe3c638dae9b650c7760b04869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, колумбия, богота, ирина волк, интерпол
В мире, Россия, Колумбия, Богота, Ирина Волк, Интерпол
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии

Волк: Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Колумбии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским задержанного, который находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала она.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россиянину, застрявшему на машине на пляже в Таиланде, грозит депортация
5 февраля, 23:56
Волк добавила, что, по версии следствия, преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленник под предлогом приобретения и реализации военной экипировки из США и покупки на территории ФРГ автомобиля получил более 24 миллионов рублей, однако взятые на себя обязательства не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
В июне 2023 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемый покинул Россию, скрылся за границей и в феврале 2025 года был объявлен в международный розыск.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от зарубежных партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого на территории Республики Колумбия. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Блогер Никита Чехов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
22 января, 18:26
 
В миреРоссияКолумбияБоготаИрина ВолкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала