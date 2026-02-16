Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Колумбии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским задержанного, который находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала она.
Волк добавила, что, по версии следствия, преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленник под предлогом приобретения и реализации военной экипировки из США и покупки на территории ФРГ автомобиля получил более 24 миллионов рублей, однако взятые на себя обязательства не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
В июне 2023 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемый покинул Россию, скрылся за границей и в феврале 2025 года был объявлен в международный розыск.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от зарубежных партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого на территории Республики Колумбия. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
22 января, 18:26