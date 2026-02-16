Рейтинг@Mail.ru
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moshennichestvo-2074585284.html
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян - РИА Новости, 16.02.2026
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T04:32:00+03:00
2026-02-16T04:32:00+03:00
технологии
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260214/marketpleysy-2074423159.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия, мошенники, мошенничество
Технологии, Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян

РИА Новости: мошенники ищут данные о месте работы россиян в соцсетях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров.
"Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег - золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы", - отметил эксперт.
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от маркетплейсов
14 февраля, 19:36
Также мошенники могут начать атаку, если получат карту социальных связей: открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии.
"Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт", - объяснил Бедеров.
Помимо этого, не стоит публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ТехнологииОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала