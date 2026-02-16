Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров.

"Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег - золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы", - отметил эксперт.

Также мошенники могут начать атаку, если получат карту социальных связей: открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии.

"Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт", - объяснил Бедеров.