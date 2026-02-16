https://ria.ru/20260216/moshennichestvo-2074585284.html
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян - РИА Новости, 16.02.2026
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16
2026-02-16T04:32:00+03:00
2026-02-16T04:32:00+03:00
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
РИА Новости: мошенники ищут данные о месте работы россиян в соцсетях
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров.
"Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег - золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы", - отметил эксперт.
Также мошенники могут начать атаку, если получат карту социальных связей: открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии.
"Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт", - объяснил Бедеров.
Помимо этого, не стоит публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.