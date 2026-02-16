Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/mosgorsud-2074810138.html
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха - РИА Новости, 16.02.2026
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха
Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и вернул ранее изъятые в пользу государства по иску прокуратуры 272 картины Николая Рериха и его... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:46:00+03:00
2026-02-16T21:46:00+03:00
происшествия
москва
николай рерих
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69fbbe40adb675c0747e13be58ca41a.jpg
https://ria.ru/20260214/sud-2074427389.html
https://ria.ru/20260213/minkova-2074231255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b98f887a8a06a391773d3a82429f0010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, николай рерих, московский городской суд
Происшествия, Москва, Николай Рерих, Московский городской суд
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха, изъятые в доход государства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и вернул ранее изъятые в пользу государства по иску прокуратуры 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное постановление полностью отменено", - сказала собеседница агентства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
14 февраля, 20:05
Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года картины по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства.
Международная общественная организация "Международный центр Рерихов" не согласилась с решением и подала жалобу в Мосгорсуд. В ней указывалось, что центр является собственником картин, но он не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции.
Картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника, обвиняемого в преднамеренном банкротстве финансовой организации. По версии следствия, он приобрел часть картин для Международного центра Рериха на деньги вкладчиков банка. Еще в 2018 году на картины наложили арест. Всего у центра были изъяты несколько сотен полотен и рисунков, переданных Святославом Рерихом, несколько тысяч личных вещей и архивных документов семьи Рерихов, а также картины, подаренные ему различными частными дарителями начиная с конца 1990-х и середины 2000-х годов.
Замоскворецкий суд Москвы в январе прошлого года приговорил Булочника к десяти годам колонии.
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани
13 февраля, 17:10
 
ПроисшествияМоскваНиколай РерихМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала