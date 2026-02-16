Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и вернул ранее изъятые в пользу государства по иску прокуратуры 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, сообщили РИА Новости в суде.