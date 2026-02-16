Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Животных не запрещено называть именами святых и людей в целом, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"Вы когда-нибудь видели кота по имени Елпидифор? Имя – оно и есть имя. Мы же не ассоциируем каждое имя конкретно с этим святым. Если кота зовут Васькой – понятно, что был и святой Василий Великий. У церкви нет никакого соборного решения по этому вопросу", – сказал иеромонах Феодорит.

Иеромонах призвал относиться к использованию имен в качестве кличек животных нормально и "с разумением".