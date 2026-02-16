Рейтинг@Mail.ru
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:05 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/monakh-2074634073.html
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых - РИА Новости, 16.02.2026
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
Животных не запрещено называть именами святых и людей в целом, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:05:00+03:00
2026-02-16T11:05:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885673_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_f39175827a6e67c8c817f2501216d1f9.jpg
https://ria.ru/20260216/prognozy-2074632006.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885673_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c41924f4773379c69ef22dacc9135487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых

Иеромонах Феодорит: животных не запрещено называть именами святых

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка играет с собакой на набережной в Ялте
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Животных не запрещено называть именами святых и людей в целом, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Вы когда-нибудь видели кота по имени Елпидифор? Имя – оно и есть имя. Мы же не ассоциируем каждое имя конкретно с этим святым. Если кота зовут Васькой – понятно, что был и святой Василий Великий. У церкви нет никакого соборного решения по этому вопросу", – сказал иеромонах Феодорит.
Иеромонах призвал относиться к использованию имен в качестве кличек животных нормально и "с разумением".
"В конце концов, у нас масса всяких вещей, которые так или иначе связаны со святыми, и если мы будем все время думать именно об этом, то мы вообще не сможем спокойно жить. Если ты назвал своего кота Василием – пусть у тебя будет кот Василий. А если назвал Дымок – ну, пусть будет кот Дымок", – заключил иеромонах.
Девушка пишет двустишие о китайском новом годе со словом, означающим змею - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год
Вчера, 10:59
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала