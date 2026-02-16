https://ria.ru/20260216/monakh-2074634073.html
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых - РИА Новости, 16.02.2026
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
Животных не запрещено называть именами святых и людей в целом, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:05:00+03:00
2026-02-16T11:05:00+03:00
2026-02-16T11:05:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885673_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_f39175827a6e67c8c817f2501216d1f9.jpg
https://ria.ru/20260216/prognozy-2074632006.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885673_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c41924f4773379c69ef22dacc9135487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
Иеромонах Феодорит: животных не запрещено называть именами святых
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Животных не запрещено называть именами святых и людей в целом, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Вы когда-нибудь видели кота по имени Елпидифор? Имя – оно и есть имя. Мы же не ассоциируем каждое имя конкретно с этим святым. Если кота зовут Васькой – понятно, что был и святой Василий Великий. У церкви нет никакого соборного решения по этому вопросу", – сказал иеромонах Феодорит.
Иеромонах призвал относиться к использованию имен в качестве кличек животных нормально и "с разумением".
"В конце концов, у нас масса всяких вещей, которые так или иначе связаны со святыми, и если мы будем все время думать именно об этом, то мы вообще не сможем спокойно жить. Если ты назвал своего кота Василием – пусть у тебя будет кот Василий. А если назвал Дымок – ну, пусть будет кот Дымок", – заключил иеромонах.