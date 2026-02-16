https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074784062.html
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии
молдавия
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости.
Власти Молдавии планируют запретить въезд в страну иностранцам, которые участвуют в финансировании партий или избирательных кампаний в республике, сообщила пресс-служба МВД
.
"Доступ на территорию Молдавии
разрешен иностранцам, которые не являются угрозой для нацбезопасности. Иностранец представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку и безопасности, если имеются обоснованные подозрения, что он/она... организовывал, финансировал и оказывал материальную поддержку, прямо и/или косвенно, политическим партиям, общественно-политическим организациям, зарегистрированным на территории Молдавии, избирательным кампаниям участников выборов или референдумов", - говорится в законопроекте, размещенном на сайте МВД.
Запретить въезд в республику также могут за более очевидные преступления: участие в дестабилизации госучреждений, причастность к экстремизму и террористическим организациям, призывы к насилию, вандализм и т.д. Законопроект может быть одобрен правительством уже в феврале.
Согласно законопроекту, иностранцев, которых следует включить в группу "профиль риска", будут определять сотрудники Службы информации и безопасности и Генеральный инспекторат по миграции.
Ведомства будут использовать собственные данные, сведения от министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, наццентра по борьбе с коррупцией, а также информацию от международных партнеров в сфере безопасности. Иностранцам могут запретить въезд на срок от 1 до 5 лет, в случае особо тяжких преступлений - до 10 лет.