В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии

КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Власти Молдавии планируют запретить въезд в страну иностранцам, которые участвуют в финансировании партий или избирательных кампаний в республике, сообщила пресс-служба МВД

"Доступ на территорию Молдавии разрешен иностранцам, которые не являются угрозой для нацбезопасности. Иностранец представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку и безопасности, если имеются обоснованные подозрения, что он/она... организовывал, финансировал и оказывал материальную поддержку, прямо и/или косвенно, политическим партиям, общественно-политическим организациям, зарегистрированным на территории Молдавии, избирательным кампаниям участников выборов или референдумов", - говорится в законопроекте, размещенном на сайте МВД.

Запретить въезд в республику также могут за более очевидные преступления: участие в дестабилизации госучреждений, причастность к экстремизму и террористическим организациям, призывы к насилию, вандализм и т.д. Законопроект может быть одобрен правительством уже в феврале.

Согласно законопроекту, иностранцев, которых следует включить в группу "профиль риска", будут определять сотрудники Службы информации и безопасности и Генеральный инспекторат по миграции.