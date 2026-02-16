Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074784062.html
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии - РИА Новости, 16.02.2026
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии
Власти Молдавии планируют запретить въезд в страну иностранцам, которые участвуют в финансировании партий или избирательных кампаний в республике, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:41:00+03:00
2026-02-16T18:41:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074721358.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии планируют запретить въезд иностранцам, финансирующим партии

Власти Молдавии хотят запретить въезд иностранцам, финансирующим партии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Власти Молдавии планируют запретить въезд в страну иностранцам, которые участвуют в финансировании партий или избирательных кампаний в республике, сообщила пресс-служба МВД.
"Доступ на территорию Молдавии разрешен иностранцам, которые не являются угрозой для нацбезопасности. Иностранец представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку и безопасности, если имеются обоснованные подозрения, что он/она... организовывал, финансировал и оказывал материальную поддержку, прямо и/или косвенно, политическим партиям, общественно-политическим организациям, зарегистрированным на территории Молдавии, избирательным кампаниям участников выборов или референдумов", - говорится в законопроекте, размещенном на сайте МВД.
Запретить въезд в республику также могут за более очевидные преступления: участие в дестабилизации госучреждений, причастность к экстремизму и террористическим организациям, призывы к насилию, вандализм и т.д. Законопроект может быть одобрен правительством уже в феврале.
Согласно законопроекту, иностранцев, которых следует включить в группу "профиль риска", будут определять сотрудники Службы информации и безопасности и Генеральный инспекторат по миграции.
Ведомства будут использовать собственные данные, сведения от министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, наццентра по борьбе с коррупцией, а также информацию от международных партнеров в сфере безопасности. Иностранцам могут запретить въезд на срок от 1 до 5 лет, в случае особо тяжких преступлений - до 10 лет.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Власти Молдавии закрытием школ обрекают села на вымирания, заявила Влах
Вчера, 15:30
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала