Власти Молдавии закрытием школ обрекают села на вымирания, заявила Влах

15:30 16.02.2026
в мире, молдавия, ирина влах
В мире, Молдавия, Ирина Влах
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Молдавские власти в 2026 году продолжат ликвидацию школ, обрекая села на вымирание, заявила экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Власть продолжит процесс ликвидации школ и в 2026 году. В ближайшие месяцы через эту процедуру могут пройти десятки учебных заведений. В министерстве образования пытаются нас убедить, что влияние на местные сообщества будет минимальным, поскольку некоторые школы якобы лишь реорганизуют, однако реальность совсем иная", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, школа - это сердце каждого населенного пункта, и ее закрытие лишь углубит демографический кризис и процесс вымирания сел. "Если не будет школы, родители заберут детей и уедут, а многие села просто останутся и без тех жителей, которые есть сейчас", - отметила политик.
Влах пояснила, что за четыре с половиной года пребывания правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) у власти уже закрыто более 50 школ, а число педагогов сократилось более чем на 700 человек. "ПДС оправдывает свои действия тем, что во многих селах уменьшилось количество учеников, но не говорит, что это прямой результат их собственного правления. Ухудшение условий жизни в Молдове только за последние годы вынудило около 300 тысяч граждан навсегда покинуть страну", - подчеркнула она.
Политик предлагает, чтобы каждое решение по закрытию школы принималось не правительством или районными властями, а непосредственно гражданами — в рамках местных референдумов. "Правительство может выступать с инициативами, но решать должны люди", - уточнила она.
Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава молдавских социалистов, экс-президент Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу. Первые манифестации прошли в конце декабря прошлого года. Партия социалистов предложила также ввести в 2026 году мораторий на закрытие и реорганизацию учебных заведений в стране
В миреМолдавияИрина Влах
 
 
Заголовок открываемого материала