Рейтинг@Mail.ru
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074676251.html
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной - РИА Новости, 16.02.2026
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной
Молдавия станет благополучной страной при фокусе властей на проблемах граждан, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:30:00+03:00
2026-02-16T13:30:00+03:00
в мире
молдавия
россия
дания
александр стояногло
майя санду
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958297210_0:83:1344:839_1920x0_80_0_0_92b845c6e3759977c6c17fd1d0c11a58.jpg
https://ria.ru/20260216/dodon-2074648633.html
молдавия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958297210_96:0:1291:896_1920x0_80_0_0_0293520eb22697abbe6bbd7453ce758c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, дания, александр стояногло, майя санду, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Дания, Александр Стояногло, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной

Стояногло: Молдавия станет благополучной при фокусе властей на проблемах граждан

© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Молдавия станет благополучной страной при фокусе властей на проблемах граждан, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Я убежден: страна может быть благополучной, а люди - жить достойно, но только если повестка формируется из реальных проблем граждан, а не из геополитических сценариев и партийных расчетов. Не случайно в конце прошлого года посол Дании в Республике Молдова подчеркнул, что Молдове действительно нужны перемены, но они должны служить интересам граждан и самой страны, а не делаться в угоду Европейскому Союзу", - заявил Стояногло в эфире телеканала N4.
Депутат заявил, что в социальной сфере, экономике и энергетике республики наблюдаются провал и деградация, и именно эти вопросы требуют обсуждения. Однако вместо этого, по его словам, обществу предлагают отвлекающие темы, такие как выдвижение президента Молдавии Майи Санду на Нобелевскую премию.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным
Вчера, 11:48
 
В миреМолдавияРоссияДанияАлександр СтояноглоМайя СандуМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала