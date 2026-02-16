КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Молдавия станет благополучной страной при фокусе властей на проблемах граждан, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Я убежден: страна может быть благополучной, а люди - жить достойно, но только если повестка формируется из реальных проблем граждан, а не из геополитических сценариев и партийных расчетов. Не случайно в конце прошлого года посол Дании в Республике Молдова подчеркнул, что Молдове действительно нужны перемены, но они должны служить интересам граждан и самой страны, а не делаться в угоду Европейскому Союзу", - заявил Стояногло в эфире телеканала N4.
Депутат заявил, что в социальной сфере, экономике и энергетике республики наблюдаются провал и деградация, и именно эти вопросы требуют обсуждения. Однако вместо этого, по его словам, обществу предлагают отвлекающие темы, такие как выдвижение президента Молдавии Майи Санду на Нобелевскую премию.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.